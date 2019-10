Boeing houdt vijftig 737 NG’s aan de grond

Werkenemers werken aan een Boeing 737 NG-toestel in Washington. Ⓒ REUTERS

CHICAGO - Boeing houdt zo’n vijftig vliegtuigen van het type 737 NG aan de grond. Het is een voorzorgsmaatregel nadat in zo’n toestel van de Australische maatschappij Qantas scheurtjes waren ontdekt. Eerder deze maand was dat al het geval in Zuid-Korea.