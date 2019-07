Politie boos om hond die uitdroogt op balkon: ’Let op uw huisdieren!’

De politie wijst op temperaturen van boven de 30 graden. „Deze hond zat in de volle zon op een balkon en had een lichaamstemperatuur van 41,5 graad. De hond had geen schaduwplek en geen water.”

Omwonenden zagen het. Zij belden de politie. Agenten hebben het dier vervolgens met spoed naar een dierenarts gebracht. „Daar werd de hond gekoeld en werd hij langzaam alerter.”

Het gaat nu beter met de hond, maar het dier is nog niet kerngezond. „Het is afwachten of de hond geen blijvend letsel heeft opgelopen.” Het dier is in beslag genomen. Tegen de eigenaar is een proces-verbaal opgemaakt.

Mogelijk kunt u het bericht en de foto van de politie niet zien. Klik dan hier.

De politie heeft vandaag meerdere honden bevrijd van balkons, onder meer in Wormerveer. „Let op uw huisdieren in deze warme dagen!!!”, besluit de politie in Rotterdam.

Bekijk ook: Hond van snikheet balkon gered in Wormerveer