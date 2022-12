950 kilo vuurwerk in beslag genomen bij controle langs A12

LEEUWARDEN - De politie heeft donderdag tijdens een controle langs de A12 950 kilo vuurwerk in beslag genomen. De politie heeft tientallen wagens gecontroleerd bij Zevenaar. Of er mensen zijn aangehouden en in hoeveel voertuigen het vuurwerk is gevonden, is onbekend.