Genieten ondanks lawinegevaar

We hebben net zelfs boven op de berg in het zonnetje gezeten", reageert Arjan Höfte opgetogen vanuit het Franse Val Thorens. ,,Dit is echt een grote verrassing. We zijn al de hele dag op stap om de verloren dagen te compenseren. Steeds meer liften en pistes gaan open. Sommigen zijn nog wel hobbelig, maar het is goed te doen."

De afgelopen dagen was het noodweer. Maar inmiddels breekt de zon op sommige plekken door. Arjan: ,,Ze waarschuwen nog wel om niet naast de pistes te gaan skiën. Maar verder valt het mee.”

’Lawinegevaar’

Ook in het Oostenrijkse Mittelberg is er nog steeds lawinegevaar. ,,Vannacht zijn er op vier plekken lawines naar beneden gekomen”, vertelt de Nederlander Hans ter Braak. Het is maar goed dat een deel van de pistes gesloten blijft, vindt hij. Ook offpiste-skiën blijft gevaarlijk, waarschuwt de Nederlander.

Een deel van de wegen is in Mittelberg inmiddels wel weer open.