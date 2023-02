Britse vrouw brengt boek na 56 jaar terug, boete van ruim 2000 euro kwijtgescholden

De Engelse leerling van de Whitley Bay School moest het boek eigenlijk na drie weken terugbrengen, maar daar kwam het maar niet van. Harrison ging op zichzelf wonen, verhuisde later enkele malen, en elke keer stopte ze met enig berouw het boek in een doos. „We verhuisden veel, en het ging altijd met me mee”, biechtte ze afgelopen week op. Ze was bang dat de boete inmiddels onbetaalbaar was geworden.

Ⓒ North Tyneside Council / SWNS

Recent oordeelde de plaatselijke gemeenteraad van North Tyneside echter dat de boetes geschrapt zouden worden, in de hoop dat mensen die thuis nog wat op de plank hadden staan weer terug durfden te komen in de bieb of vaker boeken komen lenen. Er werden zelfs vouchers uitgegeven ter beloning voor degene met het langst uitgeleende boek. Voor Harrison was het het uitgelezen moment om het Duitse leerstuk, inmiddels 56 jaar te laat, maar eens in te leveren. Eenmaal bij de balie reageerden medewerkers ’geschokt en geamuseerd’ toen ze de oorspronkelijke terugbrengdatum vaststelden, schrijft de New York Post.

Harrison mag blij zijn met de amnestie, want de boete zou inmiddels zijn opgelopen tot meer dan 2000 euro. „We kwamen in 2013 terug in North Tyneside en sindsdien ben ik erg goed geweest in het terugbrengen van boeken. Ik geloof niet dat ik ooit een boete heb betaald.”

Het boek staat nu weer ’in goede conditie’ paraat in de Killingworth Library van Newcastle. „Beter laat dan nooit”, aldus een raadslid.