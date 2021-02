Opnieuw minder besmettingen, situatie in ziekenhuizen stabiel

In de afgelopen zeven dagen zijn in totaal 28.628 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 4090 positieve tests per etmaal. Dit cijfer daalt al sinds 22 december gestaag.

In Rotterdam kwam met 147 positieve testresultaten het hoogste aantal nieuwe besmettingen aan het licht. In Amsterdam werden 135 mensen positief getest, in Den Haag 73 en in Tilburg 64.

Het aantal aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen steeg het afgelopen etmaal met 83. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want meldingen komen soms met vertraging binnen. Op dinsdag is het aantal meldingen vaak hoger dan op maandag. Vorige week meldde het RIVM op dinsdag 87 sterfgevallen.

Bekijk ook: Sombere boodschap verwacht bij nieuwe persconferentie kabinet

Het aantal vastgestelde besmettingen in Nederland nadert het miljoen. Sinds het begin van de uitbraak, eind februari vorig jaar, zijn 985.255 Nederlanders positief getest.

Ziekenhuizen

Het totale aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur stabiel gebleven. Ze behandelen momenteel 2269 mensen met Covid-19, de longziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Dat is er één minder dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)

Op de intensive cares werd het iets rustiger: daar liggen nu 629 ernstig zieke coronapatiënten, tien minder dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen kwamen er negen patiënten bij.

De afgelopen weken schommelen de ziekenhuisstatistieken van dag tot dag. Grote verschuivingen hebben zich niet voorgedaan. Ziekenhuizen zijn wel beducht op de Britse variant, die besmettelijker is dan eerdere mutaties en inmiddels dominant is in Nederland.

„Waar we op dit moment rekening mee houden is dat deze daling nog aanhoudt tot de tweede week van februari”, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). „Er is dan gerede kans dat de aantallen weer stijgen en blijven stijgen tot tenminste half maart.”

Het LCPS heeft in het laatste etmaal dertien opgenomen mensen verplaatst naar ziekenhuizen in een andere regio. Twee van hen liggen op de ic.