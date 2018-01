Lawine eist levens in Oostenrijk

Volgens de Tiroler Tageszeitung werden vrijdagmiddag twee Duitse mannen van 25 bedolven door de sneeuw toen ze nabij Kals buiten de piste gingen skiën. Pas ruim twee uur laten zagen twee toevallige passanten dat er een lawine was geweest. Zij alarmeerden de nooddiensten die een van de Beierse jongens vond. Naar de ander wordt nog gezocht.

Uitgegraven

Ook bij het plaatsje Kühtai raasde vrijdag een lawine naar beneden. Twee mensen werden deels bedolven, maar konden zonder verwondingen uitgegraven worden. Bergredders zoeken nog naar mogelijk andere vermisten. Het is niet duidelijk of de lawine, die deels een piste bedolf, meer mensen heeft verrast.

Nadat er woensdag een immens pak sneeuw was gevallen in de Alpen, begon donderdag de temperatuur te stijgen. Die combinatie zorgt voor levensgevaarlijk lawinerisico. Wintersporters wordt geadviseerd om in sommige gevallen niet de bergen in te gaan en zeker niet de pistes te verlaten.

De ANWB schat dat er momenteel honderdduizenden Nederlanders op wintersportvakantie zijn.