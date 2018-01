Hoge noten, veel tranen en nog meer reclame

Ⓒ ANP

Bij de laatste ’battle’ van dit Voice-seizoen werd er pas op het allerlaatste moment een kandidaat gestolen. Was het niveau dan zo bedroevend? Nou nee, niet echt. Zwakke broeders die om onbegrijpelijke redenen door de ’blind auditions’ gemazzeld waren, overtroffen zichzelf. Wel wordt langzaamaan duidelijk dat deze editie niet de nieuwe Frank Sinatra gaat opleveren, want wat zingen veel van die gasten toch hoog. Gerard Joling wordt er bang van. Verder moet Anouk voorafgaand aan de uitzending iets tot zich hebben genomen dat haar brein vertroebelde. En oh ja, echt horendol word je van al die reclames.