Na kerst kansje op sneeuw

De eerste week van de kerstvakantie is voor velen in het water gevallen, maar de tweede week ziet er anders uit. De temperaturen zijn een stuk lager dan deze week met maxima van 3 tot 5 graden. In de nacht is kans op vorst en omdat het wisselvallig blijft neemt de kans op winterse neerslag toe, aldus Weeronline.

Op Eerste Kerstdag schijnt af en toe de zon en is kans op een (winterse) bui. Tweede Kerstdag neemt de bewolking toe en in de loop van de dag stijgt in het westen en noorden de kans op regen.

Zaterdagavond breidt het regengebied zich verder over het land uit en in de nacht, maar ook zondag overdag regent het geruime tijd stevig door. Mogelijk valt de neerslag in het zuidoosten eerst als kletsnatte sneeuw. Met gemak kan weer 10 tot 20 millimeter vallen en lokaal zijn hoeveelheden tot 30 mm niet uitgesloten.

Het regent niet alleen flink, er staat ook veel wind uit het zuiden tot zuidwesten. Boven land waait het krachtig, in de kustgebieden hard en aan zee stormachtig, windkracht 8. Verder is kans op zware windstoten tot 90 km/uur. De temperatuur stijgt zondag naar 6-7 graden en voor het gevoel is het waterkoud. Derde Kerstdag is dan ook echt een dag om binnen te blijven.

Kans op sneeuw

Na het weekend blijft het wisselvallig met dagelijks kans op buien. De temperatuur stijgt overdag naar rond de 3 graden, aan de kust tot 5.

Landinwaarts kan de temperatuur onder nul uit komen en is er kans op gladheid. Ook is een witte verrassing in de (vroege) ochtend niet uitgesloten, aldus de weerdienst.