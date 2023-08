Tientallen migranten op zee vermist bij Italië

Bij het eiland vergingen zaterdag twee boten met migranten. Dat gebeurde tijdens stormachtig weer. De opvarenden probeerden naar verluidt vanuit Tunesië de Middellandse Zee over te steken. De Italiaanse kustwacht liet weten dat twee lichamen zijn geborgen. Er konden 57 personen worden gered.

Italië meldt dit jaar een flinke toename van het aantal migranten dat via de zee arriveert. Er zijn volgens recente cijfers al zo’n 92.000 aankomsten geregistreerd, tegenover bijna 43.000 in dezelfde periode vorig jaar. Bij Lampedusa zijn de afgelopen dagen zo’n 2000 mensen gered en aan wal gebracht.

De politie in het Italiaanse Agrigento heeft een onderzoek ingesteld naar het vergaan van de twee migrantenbootjes. De plaatselijke politiechef zei volgens Italiaanse media dat mensensmokkelaars zich bewust moeten zijn geweest van de levensgevaarlijke weersomstandigheden. „Degene die ze heeft toegestaan of gedwongen te vertrekken, is een gestoorde crimineel zonder principes.”