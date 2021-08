Sirhan Sirhan, de moordenaar van Robert F. Kennedy, mogelijk na 53 jaar op vrije voeten

De nu 77-jarige Sirhan werd op 5 juni 1968 in Los Angeles gearresteerd in het Ambassador Hotel waar Kennedy werd neergeschoten. De jongere broer van president John F. Kennedy voerde daar campagne om de nominatie van zijn Democratische Partij voor de presidentsverkiezingen binnen te halen en had net de staat Californië gewonnen. Na zijn overwinningsspeech werd hij op weg naar de uitgang van het hotel in zijn hoofd geschoten. Sirhan werd ter plekke gearresteerd. Kennedy overleed 26 uur na de aanslag. De moord, die volgde op de dodelijke aanslag op Martin Luther King twee maanden eerder, zorgde in de VS voor een ongekende en historische cultuurschok.

Doodstraf

Sirhan werd schuldig bevonden aan de moord en in 1969 ter dood veroordeeld. Toen het Hooggerechtshof van de staat Californië in 1972 de doodstraf ongrondwettig verklaarde werd de straf omgezet in levenslang met de mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. Sirhan kan nu, 53 jaar na de moord, mogelijk profiteren van het feit dat een nieuwe generatie progressieve aanklagers in Californië ernaar streeft om gedetineerden die al decennia achter de tralies zitten nog een kans te geven.

George Gascon, aanklager in Los Angeles, kondigde eind vorig jaar aan 20.000 vonnissen voor langgestraften te herzien, of in ieder geval geen bezwaar meer te maken tegen vervroegde vrijlating. In het geval van Sirhan stelt de aanklager zich ’neutraal’ op.

Familie

Robert Kennedy liet behalve zijn vrouw Ethel, die nu 93 jaar is, negen kinderen achter.

Robert F. Kennedy Ⓒ ANP/HH

De familie houdt zich afzijdig bij de aanstaande ’parole hearing’, maar in 2018 verklaarde zoon Robert F. Kennedy jr., niet te geloven dat Sirhan zijn vader vermoord heeft. Hij gelooft dat er een tweede schutter actief was in het Ambassador Hotel. Zijn zus Kathleen Kennedy Townsend steunt hem bij zijn pogingen de zaak te heropenen.

Ze worden daarbij gesteund door niet de minste. Paul Schrade, nu 96 jaar oud, liep bij de aanslag naast Robert Kennedy en raakte gewond. Ook hij gelooft in een tweede schutter. Kennedy werd bij de aanslag vier keer van achteren en van zeer dichtbij beschoten. Één kogel trof hem in het hoofd, twee kogels raakten hem in zijn rug en een vierde raakte slechts zijn kleding. Bij de aanval raakten nog vier andere aanwezigen gewond. Na de aanslag werden meer kogelinslagen gevonden dan Sirhan kogels in het magazijn van zijn 22mm pistool had.

Tweede schutter

Volgens Schrade is hij wel degelijk geraakt door schoten die Sirhan afvuurde, maar heeft een tweede schutter Kennedy van achteren doodgeschoten. Hij wordt daarbij gesteund door ballistisch bewijs, de kogels die Kennedy raakten kwamen niet allemaal overeen met de kogels die na testschoten met het moordwapen onderzocht werden. Ook zeggen getuigen dat Sirhan nooit dichtbij genoeg bij Kennedy kwam om het dodelijke schot afgevuurd te hebben. Veel beschuldigende vingers wijzen naar Thane Eugene Cesar, een particuliere veiligheidsagent die op het moment van de aanslag achter Kennedy liep. Hij is nooit als getuige gehoord en zijn wapen is nooit getest. Cesar verblijft nu op de Filipijnen.

Verblijfsvergunning

Mocht Sirhan op vrije voeten komen, is de kans groot dat hij uitgewezen zal worden. Hij had als Palestijns vluchteling in 1968 nog geen verblijfsvergunning. Verschillende Arabische landen zouden volgens zijn broer Munir bereid zijn hem op te nemen.

De beslissing of hij vrijgelaten wordt loopt na de zitting van de Parole Board van vrijdag nog over de nodige schijven, waaronder de gouverneur van Californië, die nog in kan grijpen. Uiteindelijk zal een overkoepelende centrale Parole Board van 17 leden over de zaak beslissen.