Einde dreigt nu echt voor tbc-alpaca Geronimo

Vandaag om 17 uur lokale tijd loopt een ultimatum af dat eigenaresse Helen MacDonald in staat had moeten stellen Geronimo zelf de fatale prik toe te dienen. Dat is ze nog steeds niet van plan, meldt onder meer The Guardian.

Het publieke debat in Engeland over de toekomst van Geronimo leidde onder meer tot een petitie om het dier te redden. Die is inmiddels door 130.000 mensen ondertekend. Er is zelfs een menselijk schild gevormd rond de kraal van Geronimo. Dat lijkt allemaal tevergeefs, want de laatste hoop, een laatste hoorzitting bij het Hooggerechtshof in Londen, viel in het nadeel van Geronimo uit.

Runder-tbc kan een verwoestende uitwerking hebben op de veestapel en is zeer besmettelijk Volgens Helen MacDonald, zelf een dierengeneeskundige, kan Geronimo helemaal geen tuberculose hebben. Het dier testte in 2017 al positief en staat sindsdien geïsoleerd van de andere alpaca’s. „Als hij het zou hebben, dan was hij allang dood geweest en hij is gezond en fit.” Ook de andere alpaca’s van MacDonald zijn gezond, zegt ze. Zij heeft dan ook geen vertrouwen in de tests die uitwezen dat Geronimo zou zijn besmet.

De uitspraak van de hoge rechter Stacey van woensdag betekent echter dat Geronimo defitief moet worden afgemaakt. Dat had op ieder moment kunnen gebeuren na donderdagmiddag 16.30 uur, maar een vertegenwoordiger van de overheid zei in ieder geval tot vrijdagmiddag te wachten.

Volgens Helen MacDonald wil het ministerie van Milieu dat zij zelf de dodelijke spuit ter hand neemt, maar dat zal niet gebeuren. „Ik zal geen wetten breken om hen tegen te houden, maar ik zeg er wel bij: er hangt een camera boven de kraal van Geronimo. En als ze hem doden, doen ze dat voor het oog van de wereld.”