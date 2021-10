’Tolken die voor Nederland hebben gewerkt moeten voor talibanrechter verschijnen’

Ook andere tolken zeggen tegen de NOS dat ze ondergedoken zitten en dat de Taliban naar hen op zoek zijn. Op dit moment zitten de tolken ondergedoken, maar de Taliban zeggen dat ook hun familie kan worden vervolgd als een tolk zelf niet komt opdagen.

In september werd een uitgebreide brief verstuurd aan de familie van een tolk die voor de Europese politie-missie in Afghanistan heeft gewerkt. In die brief staat dat de tolk wordt verdacht als tolk te hebben gewerkt voor buitenlanders en dat hij „hun oneerbare, verboden geld” heeft ontvangen.

Als de tolk niet naar de rechtbank komt, moet zijn familie voor de rechtbank verschijnen. „Zij zullen zwaar gestraft worden als les voor andere verraders. U zult dan verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daden”, staat in de brief.