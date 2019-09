’130 op snelweg in strijd met de wet’

Minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen meldde maandag dat de voorgenomen snelheidsverhoging op de A2 voorlopig niet kan doorgaan vanwege de eerdere uitspraak van de hoogste bestuursrechter. Milieudefensie gaat een stap verder en stelt dat ook eerdere snelheidsverhogingen illegaal zijn.

De organisatie heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) daarom verzocht om actie te ondernemen tegen de verhoging naar 130 op de A15 bij Tiel, de A2 in Oost-Brabant en de A7 in Friesland. Milieudefensie stelt dat het ophogen van de snelheidslimiet getoetst had moeten worden aan natuurwetgeving. Met het verzoek aan het ministerie wil de organisatie „een principiële uitspraak uitlokken.”

Door de eerdere uitspraak van de Raad van State zijn tal van plannen in de buurt van natuurgebieden onmogelijk geworden, van nieuwbouw tot uitbreiding van veehouderijen en verbreding van wegen.