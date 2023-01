Acht doden, onder wie vijf kinderen, bij verkeersongeluk in Algerije

Ter illustratie. Ⓒ ANP / AFP

Acht leden van dezelfde familie, onder wie vijf kinderen, zijn vrijdagavond omgekomen bij een botsing tussen een licht voertuig en een oplegger in Batna, in het oosten van Algerije. Dat hebben lokale autoriteiten zaterdag gemeld in een persbericht.