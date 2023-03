Nederlander (28) om het leven gekomen door lawine in Zwitserland

Wintersportpret in Zwitserland, foto ter illustratie. Ⓒ ANP

NENDAZ - Een 28-jarige Nederlander is maandag tijdens het skiën om het leven gekomen in de buurt van Nendaz in het zuiden van Zwitserland. De Zwitserse politie meldde dinsdag dat de man met twee anderen aan het skiën was. Buiten de piste werden ze kort na het middaguur door een lawine verrast.