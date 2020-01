Historisch lage CO2-uitstoot auto’s in ons land

De elektrische auto zorgt voor de laagste uitstoot in tien jaar, zo blijkt uit cijfers van de RAI Vereniging, opgevraagd door BNR.

Voorzitter Steven van Eijck van de RAI Vereniging: „Een daling van 106 naar 100 gram in Nederland is een forse stap en dat komt door heel veel elektrische verkopen.”

Volgens hem was gerekend op een verkoop van 28.000 over 2019; dat zijn er uiteindelijk 61.000 geworden. Dat aantal gaat dit jaar volgens hem zakken naar zo’n 43.000 omdat de elektrische lease-auto minder gesubisdieerd wordt. Vorig jaar was de bijtelling vier procent, dit jaar is dat acht.