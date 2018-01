Moslima’s staan op tegen Boef

De rapper schold vrouwen, die hem hielpen, uit voor ‘hoeren’. Niks nieuws, meent El Kandoussi. (38). ‘Kechba, hoer, hoorde ik in mijn jeugd dagelijks, als de regen die in Nederland valt,’ schreef El Kandoussi in een column op Telegraaf.nl.

Uit de reacties op El Kandoussi’s column bleek hoe gevoelig dit soort openbaringen liggen binnen de moslim-gemeenschap. ,,Maar ik weet dat ik niemand pijn wil doen.”

’Oerstrijd om aandacht’

Waar komt die afgunst vandaan? ,,Het is een oerstrijd om aandacht,” denkt El Kandoussi. ,.De strijd om de mooiste en de beste te zijn. De hoofdprijs is: acceptatie door de man en een goede naam.”

Die acceptatie loopt via de eer van de vrouw. Het steekt El Kandoussi dat zoveel allochtone vrouwen zich neerleggen bij die ondergeschikte rol. ,,Neem Boef: meiden zijn z’n grootste fan, hoewel hij hen beledigt. Ik denk dat het te maken heeft met een gebrek aan eigenwaarde.”

Samira Bouchibti (47), Amsterdams gemeenteraadslid voor de VVD en auteur van het boek ‘De islam, de moslims en ik’, herkent het relaas van El Kandoussi.

Lees de rest van het verhaal (extra): ’Ga praten met je man’