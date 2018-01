Topberaad over redden IOC-zetel

Bolhuis was verrast over de timing van Eurlings. ,,Voor de kerst hebben wij met hem gesproken. Wij zaten midden in het proces om zijn positie te verbeteren. Onder druk van de publieke opinie heeft hij deze beslissing genomen. Dat vind ik heel jammer.”

Kroonprins

Met zijn vertrek bij het IOC is de publieke rol van Eurlings uitgespeeld. De man die ooit bij het CDA gold als kroonprins, reeg de laatste jaren de professionele en persoonlijke misstappen aaneen. De mishandeling van zijn ex-vriendin Tessa Rolink bracht de val van Eurlings in een stroomversnelling.

