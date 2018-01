Groep belaagt ambassade Iran

De arrestanten klommen over het hek van het gebouw. Op het terrein van de ambassade stichtten ze brand. De betogers worden onder meer verdacht van openlijke geweldpleging, brandstichting, opruiing en verstoring van de openbare orde, zei een woordvoerster van de politie. De mensen zitten nog vast en moeten nog worden verhoord.

Bij de ambassade is de afgelopen dagen al eerder gedemonstreerd door tientallen Iraniërs. Ze willen zich solidair verklaren met de demonstraties in Iran.

Sinds vorige week zijn er in talrijke Iraanse plaatsen betogingen tegen het regime. Bij de rellen zouden al 21 doden zijn gevallen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vrijdag bijeen om te vergaderen over de situatie in het land.