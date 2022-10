Xi Jinping omringt zich voor derde ambtstermijn met jaknikkers

Het nieuwe Staand Comité, het hoogste machtsorgaan van de CCP, is zondag begin van de middag lokale tijd aan de wereld bekend gemaakt. Opnieuw bestaat het orgaan uit zeven leden, met Xi Jinping aan het hoofd. Vier voormalige leden zijn vervangen door nieuwe mensen die zich meer schikken naar Xi’s ideologie.

Opmerkelijk

De meest opmerkelijke vervanging is die van premier Li Keqiang (67) door Li Qiang (63). Li Keqiang was ooit door de voormalige president Hu Jintao naar voren geschoven als mogelijke vervanger, maar Xi Jinping kreeg toen de topfunctie. Li zal zijn functie als premier nog een paar maanden voortzetten, totdat zijn opvolger in maart officieel wordt aangesteld.

Li Qiang was hiervoor partijchef in Shanghai, zijn promotie is opmerkelijk omdat de maandenlange lockdown in Shanghai eerder deze maand een einde leek voor zijn carrière. Bovendien is het de eerste keer dat iemand Chinese premier wordt zonder eerst vicepremier te zijn geweest. Li Qiang blijkt een te belangrijke bondgenoot voor Xi Jinping om hem niet te promoveren. Voormalige partijchefs van Shanghai schoppen het vrijwel altijd tot de partijtop, Xi Jinping had zelf ook ooit deze functie.

Ook opmerkelijk is dat vicepremier Hu Chunhua (59) geen plekje heeft gekregen in de selectie van het Staand Comité. Hij was, net als Li Keqiang, een protégé van de voormalige president Hu Jintao en een lid van de machtige Jeugliga Factie. Door twee vertrouwelingen van Hu niet tot het Staand Comité te benoemen, schakelt Xi een machtige factie uit. Dat voedt speculaties over de plotselinge verwijdering van de 79-jarige Hu uit de Grote Hal van het Volk tijdens de slotceremonie van het partijcongres zaterdag.

Vertrouwelingen

De nieuwe selectie is achter gesloten deuren gekozen door het bijna 200-koppige Centraal Comité. In volgorde van macht bestaat het nieuwe Staand Comité uit: Xi Jinping (69), Li Qiang (63), leider van corruptiebestrijding Zhao Leji (65), Xi’s rechterhand Wang Huning (67), partijchef van Beijing Cai Qi (66), chef partijbureau Ding Xuexiang (60) en partijchef van Guangdong Li Xi (66). Alle zes zijn ze vertrouwelingen van Stuurman Xi. Naast dat Xi zich heeft omringd met jaknikkers is de nieuwe selectie ook een stuk jonger: de gemiddelde leeftijd is met bijna drie jaar omlaag gegaan. Dit lijkt een signaal dat Xi nog tien jaar wil doorgaan met de jongere nieuwkomers.

Secretaris-generaal Xi zal volgend jaar maart officieel zijn derde termijn beginnen als Chinese president en daarmee de limiet van tien jaar verbreken. ,,De reis die ons wacht is lang en zwaar, maar we zullen onze bestemming bereiken. We laten ons niet afschrikken door gevaarlijke stormen, Chinese burgers zullen altijd achter ons staan’’, zei Xi zondag over de CCP in het algemeen en zijn nieuwe team in het bijzonder.