Skigarantie sneeuwt onder

Verschillende reisorganisaties zoals Neckermann, Sunweb en Pharos Reizen (onderdeel van de ANWB) bieden een skigarantie aan. Als er te weinig sneeuw ligt en skipistes en liften gesloten zijn, kan een reiziger ongeveer een week van tevoren kosteloos annuleren of omboeken. Maar kan dat ook als er te veel sneeuw ligt?

Nee, laten reisorganisaties aan deze krant weten. „Een garantie dat uw vakantie zogezegd niet ’in de sneeuw’ valt, geven we niet”, zegt een woordvoerder van de ANWB. „Dit zijn voor het wintersportweer zulke onzekere periodes, dat kun je niet verzekeren. De natuur is de baas.”

„Het is heel moeilijk om dagen van tevoren te voorspellen of er extreem veel sneeuw gaat vallen”, zegt ook een zegsman van Sunweb. De reisorganisatie sluit in de voorwaarden een verpeste vakantie door te veel sneeuwval expliciet uit.

Beetje plezier

Neckermann zegt weinig klachten te hebben gehad over de extreme sneeuwval. „De kerstvakantie is ook bijna voorbij”, verklaart een woordvoerder van moederbedrijf Thomas Cook. „We zijn wel aan het inventariseren of wij klanten hebben in de getroffen gebieden. Het valt niet onder de skigarantie, maar mensen moeten hun bestemming wel kunnen bereiken en een beetje plezier hebben.”

Enkele grote reisverzekeraars geven aan alleen wat te kunnen betekenen als wintersporters hun terugreis noodgedwongen moeten uitstellen. Zij vergoeden dan bijvoorbeeld extra reis- en verblijfkosten.