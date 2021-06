Zwemmende vrouw in Vlaardingen overlijdt na botsing met boot

De politie meldt dat het ongeluk rond 16.55 uur gebeurde. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekendgemaakt.

Fotografen melden dat een schipper nog het water in gesprongen is om hulp te verlenen. Dat mocht uiteindelijk niet baten. De politiewoordvoerder bevestigt dat er iemand te water is gegaan om hulp te verlenen, maar kan niet aangeven of het om de schipper gaat.

Er komt geen onderzoek na het fatale incident. De politie spreekt van een noodlottig ongeval.