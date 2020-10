Aantal nieuwe coronagevallen flink lager door nieuwe storing

Vanwege het mankement kwamen de cijfers woensdag twee uur later dan gebruikelijk naar buiten. Afgelopen zaterdag was er ook een storing bij de coronagegevens. Toen meldde het RIVM 8660 geregistreerde positieve tests, tegen bijna 10.000 de dag ervoor en meer dan 10.000 de dag erna.

Rotterdam had in de afgelopen 24 uur de meeste positieve tests. In de Maasstad kwamen 558 nieuwe gevallen aan het licht, vergelijkbaar met de dag ervoor. Het aantal meldingen in Amsterdam daalde van 688 op dinsdag naar 338 op woensdag. In Den Haag kwamen er woensdag 289 bevestigde besmettingen bij, tegen 413 op dinsdag. Of dat verschil door de storing komt, is niet bekend.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 67.000 nieuwe besmettingen gemeld. Sinds het begin van de uitbraak zijn net iets meer dan 320.000 mensen in Nederland positief getest.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 54. Daaronder zijn negen mensen in Amsterdam Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend waren zeventig sterfgevallen gemeld.