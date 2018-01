Amsterdam wil Airbnb inperken

De Amsterdammers zijn overlast van jonge toeristen die met ratelende rolkoffertjes hun logeeradressen opzoeken, beu. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Amsterdam gaat onderzoeken of het toch mogelijk is het maximum aantal dagen dat een woning aan toeristen mag worden verhuurd, van zestig dagen terug te brengen naar dertig. Komende dinsdag wordt daarover in het stadsbestuur besloten.