A4 bij Bergen op Zoom weer dicht om frituurvet

BERGEN OP ZOOM - De A4 bij Bergen op Zoom in de richting van Rotterdam is vrijdagavond weer dichtgegaan wegens een spoedreparatie aan het asfalt, meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). De reparatie tussen het knooppunt Zoomland en Tholen is nodig, omdat het wegdek eerder op de dag beschadigd was geraakt doordat een vrachtauto met frituurvet is brand was gevlogen.