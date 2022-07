Nederlandse vakantiegangers via Luik naar de zon: ’Weinig te beleven maar hoeven niet in de rij te staan’

Premium Binnenland

Aangepaste routeplanning Schiphol ligt klaar: KLM-groep is vooral de klos

De luchtvaartmaatschappijen hebben hun aangepaste routeplanning in verband met de zomerchaos van Schiphol klaar, zo blijkt uit een rondgang van De Telegraaf. Vooral de regionale luchthavens in het zuiden zijn in trek als alternatief, net als Brussel en Luik in België.