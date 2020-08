Republikeinen schetsen ’wetteloze nachtmerrie’ met Biden

Patricia en Mark McCloskey, het stel dat met een geweer op de oprit hun huis verdedigde. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Als Joe Biden president wordt, dan zal de VS ondergedompeld worden in chaos en anarchie. The American Dream wordt onbereikbaar, het leven een nachtmerrie. Met dat inktzwart beeld stapten de Republikeinen tijdens hun conventie een heel andere wereld in dan de Democraten vorige week.