Chaos vliegveld Kabul: eerste Nederlandse toestel onderweg om mensen op te halen

De eerste vlucht is onderweg naar het land, dat vrijwel geheel in handen is gevallen van de extremistische Taliban.

Op het vliegveld van Kabul is de toestand momenteel chaotisch. Door een menigte op de startbaan is geen vliegverkeer mogelijk, meldt een Duitse regeringswoordvoerder. Afghanen proberen aan boord te komen van de vliegtuigen. Verdere details over de vluchten wil Defensie uit veiligheidsoverwegingen niet delen.

Op sociale media zijn al eerder beelden verschenen van talrijke mensen die over de start- en landingsbaan lopen en van de bestorming van een Amerikaans transportvliegtuig bij een stationsgebouw.

Er heerst paniek in Kabul sinds de machtsovername van de extremistische Taliban. Velen vrezen voor hun leven omdat ze met de vorige regering of met westerse mogendheden hebben gewerkt.