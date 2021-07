Ruim honderd vermisten na modderstroom in Japan

De Japanse publieke omroep NHK meldde zondagochtend dat er twintig mensen vermist waren, maar dat aantal werd maandag fors naar boven bijgesteld. Dat komt grotendeels doordat de functionarissen nu ook vanuit bevolkingsregisters werken, in plaats van alleen op basis van meldingen van familieleden.

Ongeveer 130 gebouwen in Atami ondervonden schade door de aardverschuiving en modderstroom van zaterdagochtend in de kuststad, 90 kilometer buiten de hoofdstad Tokio. Zeker tien huizen zijn verwoest.

De reddingsoperatie in de regio Shizuoka wordt bemoeilijkt door de aanhoudende regen. Vanwege de zware regen wordt gewaarschuwd voor meer aardverschuivingen, ook elders in het land. In de 48 uur tot middernacht zaterdag viel in Atami 313 millimeter regen.

De regenval is veel groter dan het maandelijkse gemiddelde van 242,5 millimeter in heel juli, meldt NHK. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd meer regen dan normaal in de hele maand.