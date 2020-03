’Menselijk immuunsysteem kan vechten tegen coronavirus’

Virologe Carolien van de Sandt, oorspronkelijk uit de Gelderse gemeente Eibergen, werkt in Melbourne mee aan het onderzoek. Tubantia sprak met de onderzoeker over het virus en dit resultaat: „Onderzoekers van over de hele wereld hebben contact met ons opgenomen. Niet alleen om samen te werken bij het ontwikkelen van een vaccin, maar ook om mee te doen aan verschillende projecten om nog meer in detail naar de immuunreacties in coronapatiënten te kijken”, aldus van de Sandt.

Aan Tubantia legt zij uit dat er eerst is gekeken naar de immuunreacties van één van de eerste patiënten in Australië. De patiënt had een milde infectie. Tijdens het verloop van de infectie zijn de immuuncellen onderzocht: „We zagen dat meerdere onderdelen van het immuunsysteem relatief snel na het begin van de infectie werden geactiveerd.”

’Goed nieuws’

Onderzoekscentrum Kedzierska Lab van het Peter Doherty Instituut in Melbourne, waar Van de Sandt werkt, heeft veel ervaring op het gebied van immuunreacties als gevolg van griep. Van de Sandt: „Wat we hier zien is een heel typische immune respons die samengaat met een goed herstel en dit is precies wat we zien in mensen die een griepinfectie doormaken. Goed nieuws: het lichaam van deze patiënt doet dus precies wat het moet doen, namelijk terugvechten!”

Een groot deel van de patiënten ervaart milde klachten bij een infectie. Het onderzoeksteam uit Melbourne verwacht dat een groot deel ook een goede immuunreactie heeft tijdens een infectie. Om dat te kunnen bevestigen wordt nu een onderzoek op grotere schaal gedaan.

Vervolgonderzoek

Bij het vervolgonderzoek wordt niet alleen gekeken naar patiënten met milde klachten, maar ook naar patiënten met ernstige klachten. Van de Sandt: „Hiermee hopen we te kunnen uitzoeken welke specifieke delen van het immuunsysteem worden geactiveerd tijdens een milde infectie, en dus samengaan met een goed herstel, en wat er mis gaat in patiënten met een ernstige infectie.”

De onderzoeker verklaart dat de ernstig zieke patiënten het immuunsysteem vaak niet in staat is bepaalde delen te activeren. Als het lukt die delen in kaart te brengen voor het coronavirus, kan men beter inschatten of de patiënt milde of ernstige klachten zal krijgen. Zo kan men straks beter zorg op maat toepassen, stelt Van de Sandt.