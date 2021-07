Volksprotest Georgië na dood van cameraman bij homomars

Tranen in Tbilisi bij een protest tegen de regering. Ⓒ Hollandse Hoogte / Buitenlandse bureaus

TBILISI - Duizenden mensen, vooral jongeren, zijn in Georgië de straat opgegaan om het vertrek van de regering te eisen nadat een cameraman was overleden. Die bezweek zondag aan de verwondingen die hij had opgelopen bij een mishandeling door een extreemrechtse groepering tijdens een LHBTI-mars in de hoofdstad Tbilisi. Premier Irakli Garibasjvili had zich uitgesproken tegen de Pride-mars. Het is al de hele week onrustig in het land.