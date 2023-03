Premium Het beste van De Telegraaf

Kringloopmedewerker Gerda vond een urn in een doos: ’Hopelijk is het geen mens’

Door Ricky Mohabbat Kopieer naar clipboard

Gerda Marsé is op zoek naar de eigenaar van de urn. Ⓒ Robert Gieling

Zwaag - Toen medewerkers van kringloopwinkel Dromehof in Zwaag een verhuisdoos openmaakten, waren zij met stomheid geslagen. Er lag namelijk een urn in een zwart, suède doosje, met daarin een klein zakje as.