Drama: meisje (8) en moeder verdrinken in zwembad

De politie werd rond 16.15 uur lokale tijd gebeld door buren die geschreeuw hadden gehoord. Vermoedelijk was het de moeder die om hulp schreeuwde, zo laat een woordvoerder van de politie weten. Er is geprobeerd om het drietal te reanimeren, maar dat is niet geslaagd.

„Dit is verschrikkelijk voor de hele gemeenschap”, aldus politiechef Frank Losacco. Wat er precies gebeurd is en hoe de drie konden verdrinken, wordt nog onderzocht.

Het gezin woonde pas sinds een maand in het huis. Ten tijde van de verdrinking was er nog een ander familielid in het huis aanwezig, deze persoon wordt ondervraagd.

Volgens de New York Post bevond het zwembad zich boven de grond en was het water zo’n 1.20 meter diep.