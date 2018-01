Records sneuvelen op beurs

Nadat de Dow Jones-index in Amerika eerder deze week voor het eerst in de geschiedenis door de 25.000-puntengrens brak, deed de Amsterdamse beurs gisteren ook van zich spreken met het neerzetten van een nieuwe top sinds medio 2007.

Op het Damrak gingen in de eerste week van 2018 massaal aandelen over de toonbank. De AEX kreeg er per saldo 2,5% bij en eindigde op een nieuwe mijlpaal in tien jaar bij een stand van 558,16 punten.

Ook op Wall Street was het goed toeven. Het beursfeestje van vorig jaar ging daar onverminderd voort met nieuwe recordstanden voor de belangrijkste beursgraadmeters.

Veel beursexperts gaan ervan uit dat de beursrally een vervolg zal krijgen vanwege het ijzersterke sentiment op de aandelenmarkten en het goede economische klimaat.