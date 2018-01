Australië zucht onder grote hittegolf

De branweer probeert een bosbrand in Cheltenham Park, zuidwestelijk van Melbourne, onder controle te krijgen. Ⓒ EPA

SYDNEY - Terwijl de Verenigde Staten gebukt gaan onder extreem lage temperaturen, heeft Australië juist te maken met een grote hittegolf. Die veroorzaakt bosbranden, waaraan in de buitenwijken van Melbourne verschillende gebouwen ten prooi vielen. Op een van de snelwegen in de staat Victoria is het asfalt door de hitte van meer dan 40 graden gesmolten.