’Pedojagers’ veroordeeld na mishandelen en beroven oudere man

De zogeheten pedojagers deden zich op internetfora voor als ’Suzan’, een minderjarig meisje, schrijft RTV Oost. Ze wisten de man te verleiden om 8 augustus vorig jaar af te spreken op een parkeerplaats. Hij werd daar echter overvallen door twee jongemannen met een groot mes en door de verdachte uit Duitsland.

De groep mannen mishandelde de man en zette hem op de achterbank van zijn auto. Ze dreigden hem te drogeren en insuline bij hem in te spuiten. Ze reden urenlang door de stad heen. Onderweg wisten ze de inloggegevens van het bankaccount van de man te ontfutselen. Zo boekten ze geld van de rekening van de man af. Een poging om duizenden euro’s te pinnen mislukte, maar bij een andere poging wisten ze wel enkele honderden euro’s uit de geldautomaat te halen.

De man werd midden in de nacht weer met rust gelaten. Bankmedewerkers trokken vervolgens aan de bel vanwege verdachte transacties. Zij schakelden te politie in. Agenten gingen langs bij de van pedofilie verdachte man en kwamen erachter dat hij gewond was. Hij deed pas later aangifte en zou kampen met angstgevoelens.

Voor eigen rechter spelen

De verdachten zeggen dat ze de man tot de orde wilden roepen vanwege zijn chatgedrag. Ze beweren dat de man nog geld aanbood zodat ze niet naar de politie stapten. De rechter vond daar geen bewijs voor. Die oordeelde dat na het in scène zetten van een afspraak met een minderjarig meisje, mensen niet voor eigen rechter mogen spelen. Ze moeten de man een schadevergoeding betalen.