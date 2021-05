Tientallen arrestaties bij protestmarsen in Istanbul

De Dag van de Arbeid (1 mei) is doorgaans een dag van protest tegen regeringsbeleid onder meer op het Taksimplein, maar dit jaar is er een strenge lockdown. In Turkije is net de strengste lockdown tot nu toe in de coronacrisis begonnen. Het land moet 2,5 week vrijwel helemaal op slot.

1 mei is officieel een vrije dag en sinds de invoering in 1923 zijn er grote protesten en gewelddadigheden geweest op deze dag. De Turkse regering heeft daarom meerdere keren de Dag van de Arbeid als vakantiedag afgeschaft en heeft de dag ook een paar keer herbenoemd in Lente- en Bloemendag en zoals het sinds 2009 heet: Dag van Arbeid en Solidariteit.