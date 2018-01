Schrijver: Boek zal Trump ten val brengen

Michael Wolff zei tegen de BBC dat zijn conclusie dat Trump ongeschikt is voor de functie steeds meer bijval krijgt.

Nieuwe kleren van de keizer

Volgens Wolff lijken de ontwikkelingen op het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer. „Ineens zeggen mensen overal ’oh god, het is waar, de keizer heeft geen kleren aan’. Dat is de reden waarom het presidentschap ten einde komt.”

Leugenachtig

Trump heeft het boek afgedaan als leugenachtig. In ’Fire and fury: inside the Trump White House’ wordt het beeld geschetst van een chaotisch Witte Huis, een slecht voorbereide Trump en medewerkers die afgeven op zijn vermogen om president te zijn.

