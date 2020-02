Langste ruimtereis van een vrouw na bijna een jaar ten einde

De Amerikaanse astronaut Christina Koch na de landing in Kazachstan. Ⓒ AP

BAJKONOER - De Amerikaanse astronaute Christina Koch is terug op aarde. Ze landde donderdag op de steppe van Kazachstan, na een verblijf van 328 dagen in het ruimtestation ISS. Nog nooit was een vrouw zo lang aan één stuk door in de ruimte. Koch was in maart vorig jaar de ruimte ingegaan.