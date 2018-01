Venezuela sluit grenzen met ABC-eilanden

„Het zijn maffia’s die oorlog tegen ons voeren”, aldus Maduro over de handelaren die in zijn ogen illegaal basisproducten maar ook goud, diamanten en koper naar de Nederlandse eilanden uitvoeren. „Het is genoeg”, stelde de president na zijn besluit vrijdag in het paleis Mirafloes in de hoofdstad Caracas: „Ya basta!”

Maduro legt een deel van de oplossing op het bord van de eilandregeringen. „Ik verlang dat in de komende 72 uur de autoriteiten van deze eilanden de maatregelen nemen die wij hebben geëist.” Om welke maatregelen het exact gaat, is onduidelijk. Curacao en Aruba zijn autonoom binnen het Koninkrijk, maar Bonaire is een Nederlandse gemeente.

De handel tussen de Venezolaanse kust en de ABC-eilanden is Maduro al langer een doorn in het oog. Het socialistisch geleide land heeft een groot tekort aan voedsel. Maar de eilanden zijn voor de aanvoer van verse groente en fruit juist afhankelijk van Venezolaanse bootjes.

De crisis in Venezuela heeft ook gezorgd voor een stroom aan illegalen die naar de Nederlandse eilanden willen vluchten. Daarnaast opereren er bendes die wapens en drugs smokkelen naar het Nederlandse Koninkrijk. Maduro heeft aangekondigd strenge grenscontroles in te voeren in de meest gebruikte Venezolaanse havens.