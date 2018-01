Brand in studentenflat Zwolle: één zwaargewonde

Rond 7.00 uur ’s ochtend brak er brand uit in de studentenflat. Ⓒ News United

ZWOLLE - Bij een brand in een studentenflat in Zwolle is vanochtend één student zwaargewond geraakt. Rond 7.00 uur vanochtend brak er brand uit in het studentencomplex aan het Talentenplein in Zwolle. Zeventig studenten zijn in hun pyjama opgevangen in een hotel.