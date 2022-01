Longarts is positief: ‘Meeste ic-patiënten volledig én zonder restverschijnselen hersteld van corona’

Premium Columns

Wat verdient… een OMT-lid?

Tweehonderd euro per vergadering. In het kader van het algemeen belang meteen het antwoord, voordat de rest van dit stukje achter de betaalmuur verdwijnt. Voorzitter Jaap van Dissel krijgt iets meer: 260 euro per vergadering. Waarom moeten we dat weten? Lees verder.