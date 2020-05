Forum: I Amsterdam-letters moeten terug

De oppositiepartij schrijft: „Een van de eerste daden van GroenLinks, nadat ze aan de macht kwamen in Amsterdam, was het weghalen van de letters Iamsterdam op het Museumplein. Een oorlogsverklaring aan ondernemers, toeristen en het individu. Nu verkeert Amsterdam in crisis en hebben we ondernemers en bezoekers hard nodig. Daarom wil FVD Amsterdam dit symbool van gastvrijheid terug en de economie kickstarten”, aldus fractievoorzitter Annabel Nanninga.

Volgens Nanninga moet de stad ook als de wiedeweerga een plan hebben voor het herstel van de bezoekerseconomie „met volle inzet op hoogwaardig toerisme en terugdringen schreeuwtoerisme.” Naast het geven van ruimte aan ondernemers bij de invulling van een 1,5 metersamenleving, moeten er volgens de partij onderzoeken gedaan worden naar terrasmogelijkheden op het Museumplein, Westerpark en andere locaties met voldoende ruimte gedurende de zomer voor (horeca)ondernemers. „Op al deze locaties moeten Iamsterdam letters staan”, vindt de partij, die bovendien pleit voor een onderzoek naar terrassen op meerdere verdiepingen op het Leidse- en Rembrandtplein en ruimere openingstijden voorstaat.

Afschaffen belastingen

De gemeente moet volgens Nanninga „samenwerken met ondernemers, met een open houding, coulance en maatwerk bieden waar nodig.” Dat betekent wat haar betreft het volledig afschaffen van de reclamebelasting en alle belastingen (behalve de toeristenbelasting) voor ondernemers terugschroeven naar niveau januari 2018, mits dit een verlaging oplevert. Ook wil ze geen verbod op diesel- en bezineauto’s in 2030, geen verbod op diesel- en bezinebedrijfsauto’s en diesel- en benzineboten in 2025.

De bekende Forumpolitica pleit bovendien voor het openhouden van de cruiseterminal, zodat cruisetoeristen wel de stad kunnen blijven bezoeken. Ook het plan om heel Amsterdam aardgasvrij te maken per 2040, staat wat Nanninga betreft op de tocht. „Dit is onze inzet. Zo komen we samen de crisis uit”, aldus het raadslid.