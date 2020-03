Reisadvies Italië verder aangescherpt om coronacrisis

DEN HAAG - Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Italië vrijdag verder aangescherpt. De provincie Pesaro-Urbino is toegevoegd aan het gebied in Noord-Italië, waar het ’oranje’ reisadvies geldt: alleen naar afreizen als dat echt noodzakelijk is. In die provincie is het aantal besmettingen met het coronavirus de afgelopen dagen verder toegenomen.