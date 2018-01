Zwerver bijna dood in bunker

De brandweer trof de zwerver aan in de bunker. Ⓒ Ko van Leeuwen

IJMUIDEN - Een zwerver is zaterdagochtend aan de dood ontsnapt, toen de hulpdiensten hem tegenkwamen in een bunker waar een pallet in de brand stond. Voorbijgangers zagen dat er rook uit de bunker kwam en schakelde de brandweer in. Na een check kwamen zij tot ieders verbazing naar buiten met de zwerver.