CU-SGP verlaat onderhandelingen Zuid-Holland

Hans Wiegel blijft voorlopig informateur.

DEN HAAG - De onderhandelingen over een nieuw provinciebestuur in Zuid-Holland zijn mislukt. ChristenUnie-SGP trekt zich terug uit de gesprekken met Forum voor Democratie, VVD en CDA. Die drie partijen gaan nu samen kijken of er nog andere mogelijkheden zijn. Hans Wiegel blijft voorlopig informateur. Het is niet bekend waarom ChristenUnie-SGP zich heeft teruggetrokken.