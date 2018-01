Paaseitjes alweer te koop

Vorige week werden de paaseieren al gespot in buitenlandse supermarkten, maar nu is het ook in Nederland het geval. Veel mensen spreken hun verwondering uit op Twitter. „In het kader ’Liggen de pepernoten nu al in de winkel?!’ vind ik dit nog een slag erger”, schrijft Marsha op Twitter.

Het lijkt of feestdag-artikelen steeds vroeger in de schappen komen te liggen. Zo zijn pepernoten eind september al te koop en komen de kerstkransjes rond oktober in de schappen.