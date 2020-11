Geel het nieuwe goud? Dieven stelen honderden kazen

De jonge verdachten wilden de kazen via Marktplaats slijten, schrijft De Gelderlander. De krant spreekt van ’het gele goud’. Johannes Weenink had er zijn best op gedaan; de kazen zijn 12 kilo schoon aan de haak. Bedoeld voor in het kerstpakket.

,,Er is met het gewicht van een trekker een ruit ingegooid”, aldus Weenink. Daarna werden de kazen in een busje geladen. De politie was snel ter plaatse, maar had het nakijken.

Uniek nummer

De dieven hadden er echter geen rekening mee gehouden dat grote partijen kaas op Marktplaats, en daarnaast 300 gestolen kazen in Lievelde, een gevalletje ’1 en 1 = 2’ konden zijn.

„Dankzij ons kaasmerk én een uniek nummer op de kazen konden we achterhalen dat deze bij de gestolen serie hoorden”, aldus Weenink.

De twee verdachten zijn inmiddels verhoord. Of zij ook de diefstal hebben gepleegd, is nog niet bekend. Het onderzoek gaat verder. Ondertussen zijn 9 kazen terecht, maar 291 stuks zijn nog steeds spoorloos. De schade ligt tussen de 30.000 en 40.000 euro. Weenink heeft nog genoeg kazen over en zegt zijn verplichtingen te kunnen voldoen.