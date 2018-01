Waterpeil rivieren Duitsland stijgt snel

Rond 10.00 uur lag het waterpeil in de Domstad op bijna 8 meter, in de avond zal dat zijn gestegen tot het kritieke punt van 8,5 meter. Maandag bereikt de Rijn het hoogste punt van 9 meter.

Een excursieboot kan niet meer onder de brug. Ⓒ EPA

In Düsseldorf staan 40.000 zandzakken klaar. Vrijdag werd in de oude haven een wal opgeworpen om te voorkomen dat water van de Rijn de oude binnenstad binnenstroomt. In de Keulse wijk Porz-Zündorf is een wal gemaakt om de bewoners te beschermen tegen het water. In Bonn zijn de dijken onderworpen aan een grondige inspectie.

Er zijn nog geen grote overstromingen gemeld in Duitsland.